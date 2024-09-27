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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإفريقى.. تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الزمالك
الزمالك
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تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى ملعب المملكة أرينا في السابعة مساء اليوم الجمعة، استعداداً لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المقرر لها التاسعة مساءً.

يأتي ذلك بناء على التعليمات المقررة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع الفني قبل المباراة ، من أجل الوصول في المواعيد المحددة قبل اللقاء .
وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب نادي الشباب السعودي استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي في السوبر الإفريقي.

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