ضمن "بداية".. معسكر جامعة طنطا الطلابي ببلطيم يستضيف ندوات توعوية للطالبات

واصلت جامعة طنطا أنشطتها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ندوة توعوية لطالبات الجامعة بمعسكر جامعة طنطا بمدينة بلطيم تحت عنوان (الصحة الإنجابية - المشكلة السكانية)، حاضرت بها الدكتورة عفاف بصل عميد كلية التمريض، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس الجامعة، وتنسيق الدكتور مجدى وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد حسين حرص جامعة طنطا على تفعيل أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، من خلال العديد من الفاعليات وورش العمل والندوات التي تستهدف بشكل أساسي الاستثمار في الطلاب، وبناء قدرات وتعريز مهارات الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، مشيراً إلى أهمية الندوة التوعوية التي تم عقدها، حيث تشكل الزيادة السكانية أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية لما لها من تأثير سلبي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، تناولت الدورة عفاف بصل خلال الندوة تعريف القضية السكانية وأبعادها وتأثيرها على التنمية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكيفية مواجهتها.

كما تناولت تعريف الصحة الإنجابية وكيفية الحصول على الرعاية الصحية السليمة، ودور الصحة الإنجابية في مواجهة القضية السكانية، وتأثيرها على الفرد وعلى المجتمع.