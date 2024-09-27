السوبر الإفريقي.. تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق قبل مباراة الزمالك التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد المملكة آرينا في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباحا، ثم خاض اللاعبون مرانًا خفيفا في فندق الإقامة في الحادية عشرة والنصف وبعدها ادت بعثة الفريق صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة في الرياض.

فيما سيتناول لاعبو الفريق، وجبة الغداء في تمام الخامسة مساءً، وبعدها في السادسة والربع مساءً يعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين، ثم تتحرك البعثة إلى ملعب المملكة آرينا عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الخميس، على ملعب فيصل بن فهد بمنطقة الملز.