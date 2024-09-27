ads
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإفريقي.. كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل التوجه إلى الملعب

مارسيل كولر
مارسيل كولر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية ختامية للاعبين في تمام الساعة السادسة والربع، وذلك استعدادا لخوض مباراة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

 ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة إعلان التشكيل الذي يخوض به الأهلي المباراة مع التأكيد على العديد من الجوانب الخططية وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب.

ويؤدى الفريق مرانًا خفيفًا داخل فندق الإقامة ظهر اليوم، ويؤدي اللاعبون صلاة الجمعة داخل الفندق أيضًا.

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في التاسعة مساءً على استاد المملكة آرينا بالرياض، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.

مارسيل كولر السوبر الافريقي الاهلي والزمالك موعد مباراة الأهلى والزمالك