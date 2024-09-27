اليوم العالمي للإعاقة السمعية.. "رياضة" بني سويف تنظم ماراثون رياضي لذوي الهمم

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اليوم، ماراثون رياضي للأشخاض ذوي الإعاقة السمعية ، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة السمعية، حيث انطلق الماراثون من أمام بوابة رقم 3 على الكورنيش حتى نادي بني سويف الرياضي، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف ، أنه الماراثون ، يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للإعاقة والمنطقة الروتارية وإدارة التنمية الرياضية ، والذي يتم تنظميه مركزيا على مستوى المحافظات في نفس الوقت ، وأًطلقت إشارة البدء "صباح اليوم الجمعة" من الوزارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى المحافظات

وشهد الماراثون حضور كل من :هشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة "نائبا عن محافظ بنى سويف"، والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، عبد الله سيف مدير ادارة التنمية الرياضية والاخصائيين الرياضيين بالادارة وبحضور (هبة عبد العظيم ، مصطفى ثروت ، فوزية سنوسي ، أمل صفوت ) أعضاء نادى روتاري بنى سويف ، أحمد مدحت رئيس روتاراكت.