حكيم وفرقة مسار إجباري يحييان حفل افتتاح نادي وادي دجلة المنيا الجديدة

أحيا المطرب الشعبي حكيم، وفرقة مسار إجباري، حفلا لافتتاح نادي وادي دجلة بالمنيا الجديدة، وهو الفرع العاشر في سلسلة أندية وادى دجلة في جميع محافظات الجمهورية، ليعزز من مكانته كأكثر الأندية انتشارًا في مصر.

وقدم النجم "حكيم"، وفرقة مسار إجباري، العديد من الأغاني المشهورة والمفضلة لدى أعضاء نادي وادى دجلة بالمنيا الجديدة، الذين تفاعلوا مع المطربين وشاركوهم في أداء الأغاني.

وكان طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة، قد افتتح، الخميس 26 سبتمبر، المرحلة الأولى من نادي وادى دجلة بالمنيا الجديدة، والذي يقع على مساحة 70 ألف متر مربع، ويضم 3 ملاعب خماسية لممارسة كرة القدم، حديقة للأطفال، مسار رياضي، كما يضم حمام سباحة أولمبي بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا، وحمامين سباحة للتدريب، وحمام سباحة لتعليم الأطفال بمتوسط طاقة استيعابية تتراوح بين 2000-2500 لاعب، وقاعة تدريب تسمح بممارسة نشاط الزومبا مخصصة للسيدات فقط تستوعب 20 لاعبة في المجموعة الواحدة، ومواقف تتسع لـ 350 سيارة إلى جانب خدمات أخرى.

وقبل حفل الافتتاح شارك طارق راشد، في مائدة مستديرة مع وفد الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، أكد خلالها على نجاح النادي في تحقيق خطته الاستثمارية للعام الحالي بافتتاح فرع وادى دجلة المنيا الجديدة، ليرتفع إجمالي عدد الفروع إلى 10 أندية تغطي معظم أنحاء الجمهورية، على أن يستمر النادي في خطته للتوسع والانتشار في محافظات جديدة وافتتاح 3 فروع بمدن طنطا والشروق والإسكندرية خلال العام المقبل.

يعد وادى دجلة المنيا الجديدة، ثاني أندية وادى دجلة في صعيد مصر، والعاشر في سلسلة أندية وادي دجلة الموزعة بين 6 أندية في القاهرة الكبرى بمناطق (المعادي، وشيراتون، والنخيل، واللوتس، وفرعين بأكتوبر)، ونادي بمحافظة الإسكندرية، وناديين بدمياط وأسيوط الجديدتين.