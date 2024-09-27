كانوا راجعين من عملهم.. إصابة 6 عمال في انقلاب سيارة بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية فانوس بدائرة مركز طامية انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأعمال وتسبب الحادث في إصابة 6 ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية فانوس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أثناء عودتهم من عملهم باحدي المزارع، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.