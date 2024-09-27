"ميتا" تعلن عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Llama 3.2

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Llama 3.2 والذي يمنح مستخدميه قدرات ممتازة في معالجة مختلف أنواع البيانات وفقا لما نشرته مجلة 3dnews .

وأشارت الشركة عبر مواقعها إلى أن Llama 3.2 سيساعد المطورين على إنشاء تطبيقات جديدة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي كما يوفر للمستخدمين إمكانيات مميزة لمعالجة وإنشاء الصور ومعالجة الفيديوهات بسرعة كبيرة والتعامل مع البيانات الصوتية وبيانات محركات البحث بسرعة وتحليل المستندات وتلخيص الأجزاء الطويلة من النصوص وتطوير خوارزمياته مليارات الرموز البرمجية وهذا ما يجعل الأمر أقوى من ناحية الأداء مقارنة بنماذج Llama 3 السابقة.

وصمم Llama 3.2 ليكون قادرا على العمل مع معالجات Qualcomm و MediaTek مع العديد من أنواع المعالجات والأجهزة الذكية ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز.

ويرى الخبراء أن Llama 3 سيشكل منافسة قوية لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل وOpenAI.