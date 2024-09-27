باكستان تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي مع نيبال

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي مع نيبال في شتى المجالات، لا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده شهباز شريف اليوم /الجمعة/ مع نظيره.. النيبالي كيه بي شارما أولي، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لما ذكره راديو باكستان.

وخلال الاجتماع.. أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الإقليمي.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني العلاقات التي تربط بلاده بنيبال بأنها "ممتازة"، كما دعا نظيره النيبالي لزيارة باكستان في المستقبل القريب.

يشار إلى أن الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

