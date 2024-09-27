وكيل صحة بني سويف: إجراء 11 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن إجراء 11 عملية جراحية ضمن مبادرة الفريق الواحد والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها تنوعت ما بين جراحة عامة ونسا ومسالك بولية، وأن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية؛ حيث تم اليوم الجمعة افتتاح قائمة العمليات بتواجد دسماح جاد وكيل وزارة الصحة ومدير العلاجى ومدير إدارة المستشفيات .

حيث افتتح أولى العمليات الجراحية الدكتور محمد الجبالى مدير الطب العلاجى واستشاري الجراحة العامة، ويأتي ذلك في إطار القضاء على أكبر عدد من عمليات قوائم الانتظار للعمليات داخل مستشفيات محافظة بنى سويف.