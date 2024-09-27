مرور القاهرة.. غلق كلي لشارع الروضة بالاتجاهين

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء غلق كلى لشارع الروضة بالإتجاهين تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق "محطة الروضة" بالقاهرة.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامناً مع استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع مترو الأنفاق بإنشاء محطة الروضة بالقاهرة، مما يستلزم غلق كلى لشارع الروضة بالاتجاهين بداية من تقاطعه مع شارع متحف المنيل وحتى تقاطعه مع شارع عبد العزيز آل سعود مع إستكمال أعمال التحويلات المرورية بمحطة المنيل.

وصرح مصدر أمنى ، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً من اليوم الجمعة الموافق 27/9/2024 ولمدة "30 يوماً".

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .