"اليونيسيف": مقتل وإصابة 4700 شخص جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الإثنين الماضي

قالت ايتي هيجن نائبة ممثل منظمة "اليونيسيف" في لبنان، إن أكثر من 700 شخص قتلوا منذ يوم الإثنين الماضي وأصيب نحو 4 آلاف آخرين؛ بسبب الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي.

وأضافت هيجن - مع “أن المستشفيات فاقت طاقتها الاستيعابية، وهناك حاجة إلى توفير المزيد من الحماية، ونحاول بناء بعض المناطق من أجل تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال في ملاجئ آمنة، وتقديم كل الإعانات الإنسانية من أجل مواصلة الأنشطة”.

وتابعت قائلة “قمنا بفتح أكثر من 500 ملجأ وعدد من المدارس في مناطق مختلفة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، لتقديم الدعم للنساء والأطفال النازحين من الجنوب للحصول على العلاج وسعيًا للحصول على المياه والغذاء”، لافتة إلى أن المنظمة تحاول بالتعاون مع كل المنظمات والهيئات إيجاد الملاجئ الآمنة لهم.

وأشارت إلى أنه من أجل دعم الأطفال في هذه الأزمة نحاول تقديم البرامج النفسية والاجتماعية ومواصلة الأنشطة بمساعدة الحلفاء والشركاء والمنظمات الدولية، معربة عن تخوفها من زيادة المتأثرين من الأطفال؛ بسبب هذه الحرب.

وأوضحت أن المنظمة تقدم أكثر من 100 طن من المساعدات والإمدادات إلى المستشفيات في جميع أنحاء لبنان، لمساعدتها على تقديم الرعاية الطبية الطارئة، كما يعملون على حشد وتعبئة المزيد من الموارد واللوازم الطبية؛ بسبب استمرار القصف وزيادة الأعمال العدائية ضد لبنان.

ولفتت إلى أن هناك أزمة في إمدادات المياه؛ بسبب قصف إسرائيلي على محطة معالجة المياه منذ يوم الاثنين الماضي، فضلا عن تدمير الكثير من المرافق الأخرى.. مضيفة أن أكثر من 15 ألف نازح في جنوب لبنان لا يستطيعون الوصول إلى احتياجاتهم من المياه.

ودعت نائبة ممثل منظمة “اليونيسيف” في لبنان إلى تهدئة الأوضاع في لبنان وحماية الأطفال والأسر والمدنيين والبنى التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى كل العاملين في القطاع الطبي والإنساني، كما حثت كافة الأطراف على التهدئة وبدء المفاوضات من أجل السماح إلى الأطفال بالذهاب إلى المدارس للحصول على الخدمات التعليمية.

