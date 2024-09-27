الصين تؤكد معارضتها لزيارة السياسيين اليابانيين إلى تايوان

أكدت الصين مجددا معارضتها لزيارة السياسيين اليابانيين لتايوان، اليوم /الجمعة/، بعد فوز شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع السابق الذي زار الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، خلال شهر أغسطس الماضي، في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، للصحفيين، إن الصين تأمل في علاقات مستقرة مع اليابان، لكنه رفض التعليق على نتيجة الانتخابات ووصفها بأنها شأن داخلي لليابان.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

وأضاف جيان أيضا، إنه يتعين على اليابان إنشاء تصور موضوعي وصحيح للصين، والسعي إلى انتهاج سياسة إيجابية وعقلانية تجاه بكين.

والتقى إيشيبا، في أغسطس الماضي، بصفته الرئيس المشارك لوفد المشرعين اليابانيين إلى تايوان بزعيمها لاي تشينج-تي، وأخبرهم بأن تايبيه "ستقف جنبا إلى جنب مع المعسكر الديمقراطي لممارسة قوة الردع"، مع موافقة إيشيبا على أن الردع هو مفتاح الحفاظ على السلام الإقليمي، على الرغم من عدم الإشارة إلى البر الرئيسي للصين.

