الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيرة حاولت التسلل لأراضي المملكة

الجمعة 27/سبتمبر/2024 - 01:31 م

قال الجيش الاردنى اليوم الجمعة، انه أحبط فى المنطقة العسكرية الجنوبية أمس، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية.



وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.