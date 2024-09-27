محافظ سوهاج يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة.. ويستمع لمطالب المواطنين

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.

وعقب صلاة الجمعة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها بمتابعة تلك الشكاوي والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لها.