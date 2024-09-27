محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ إنشاء الحوائط الساندة على مصرف الهوابر بديرب نجم

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم تنفيذ أعمال إنشاء الحوائط الساندة على مصرف الهوابر/ شبرا صورة، وذلك استعداداً لرصف طريق ديرب نجم/ ميت غمر.

,أشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه، تابع أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم إستكمال أعمال إنشاء الحوائط الساندة على مصرف الهوابر / شبرا صورة، وذلك إستعداداً لرصف طريق ديرب نجم / ميت غمر، بداية من النقطة الثابتة وحتى نهاية قرية شبرا صورة بطول ٦ كم٢ وعرض ٨ م بتكلفة ٣٥ مليونًا و ١٤٢ ألف جنيه، وذلك بمعرفة جهاز تعمير سيناء .

,أوضح رئيس المركز أنه جارى أعمال إنشاء الحوائط بطول ٦٠٠م وارتفاع ٦ م والتي تتم على اربعة مراحل وتم الإنتهاء من القطاعين الأول والثاني بطول ١٥٠ م بنسبة تنفيذ بلغت ٨٠ %، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال الشركة المنفذة وإلزامها بالمواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للبدء في أعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية والعبور الآمن للمواطنين والسيارات.