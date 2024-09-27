حزب الله اللبناني يقصف مستعمرة كريات آتا بصواريخ "فادي 1" ويستهدف مدينة طبرية مرتين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قصف مستعمرة كريات آتا بصواريخ "فادي 1"، واستهداف مدينة طبريا المحتلة مرتين بصلية صاروخية.

وذكر حزب الله - في بيانات أوردتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - أنه قصف مدينة طبريا المحتلة مرتين.

ومن جهة أخرى، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة جوية مستهدفا منزلا في بلدة الشرقية، فدمره وأفيد عن وقوع إصابات.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارة بين البرج الشمالي والبازورية شرق صور، كما شنت غارة على بلدة مجدل زون. وفي بعلبك، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى في سهل بلدة بدنايل، واستهدف بغارة عنيفة أخرى أطراف العدوسية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على الغازية وقناريت، واستهدف منزل رئيس بلدية عيتيت، وأفيد بوقوع إصابات.

وفي النبطية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب.

