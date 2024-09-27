وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب المصريين والعرب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

ووجه المهندس محمد شيمي التهنئة للخريجين معربا عن سعادته بمشاركتهم في هذا اليوم المميز، ومؤكدا أن الشباب هم ركيزة أساسية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية والتقدم، ودعاهم إلى مواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأشاد بدور الأكاديمية العربية كأحد الصروح العلمية والتي تمثل نموذجا ناجحا لمؤسسات العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

شهد الحفل تخريج نحو 278 طالبا من مصر وليبيا وفلسطين ولبنان واليمن وموريتانيا في مجالات الإدارة والنقل الدولي واللوجستيات واللغة والإعلام.

ce7be5b1-d32e-4f26-acf9-6d61b005ef92

44672966-ae3b-40c6-a06e-51d44387663b

7e31863c-e7ce-42ce-b22a-c560a05b5fa3