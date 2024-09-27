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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

دكتور محمد شيمي
دكتور محمد شيمي
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شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب المصريين والعرب من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

ووجه المهندس محمد شيمي التهنئة للخريجين معربا عن سعادته بمشاركتهم في هذا اليوم المميز، ومؤكدا أن الشباب هم ركيزة أساسية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية والتقدم، ودعاهم إلى مواصلة التعلم واكتساب المهارات الجديدة لتلبية احتياجات سوق العمل. وأشاد بدور الأكاديمية العربية كأحد  الصروح العلمية والتي تمثل نموذجا ناجحا لمؤسسات العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية.

شهد الحفل تخريج نحو 278 طالبا من مصر وليبيا وفلسطين ولبنان واليمن وموريتانيا في مجالات الإدارة والنقل الدولي واللوجستيات واللغة والإعلام.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العاصمة الإدارية احتفال تخرج