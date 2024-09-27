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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. وزارة الثقافة تستضيف ختام الأسبوع الثقافي الكوري علي المسرح الصغير بالأوبرا

ختام الأسبوع الثقافى
ختام الأسبوع الثقافى الكورى
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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد  بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية التابعين لوزارة الثقافة  حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافى الكورى التى اقيمت تحت شعار k- sound 
بمناسبة الذكرى العاشرة لإفتتاح المركز الثقافى الكورى فى مصر  وذلك فى السابعة مساء السبت ٢٨ سبتمبر على المسرح الصغير.  
 

يتضمن البرنامج  حفل ختامى لفعاليات أكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية " جوجاك" لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلي عرض  موسيقي خاص من قبل المدربين باك جاي هيونج من اكاديمية الموسيقى التقليدية الكورية والمدربين نوه يون جي وإوم يي جين لورشة عمل "آريرانج".
 

كما يختتم المعرض الفنى الذى أقيم على هامش الأسبوع الثقافى الكورى بقاعة زياد بكير وضم ١٥ لوحة تعريفية عن موسيقى الجوجاك التقليدية والأريرانج الشعبية.
تعتبر الآريرانج  من نوعية الأغانى الشعبية الكورية التقليدية والتي تمثل ثقافة الشعب الكوري لتناسب النكهة الجمالية لكل المقاطعات الكورية .

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