الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.5 نقطة مئوية

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0.5 نقطة مئوية للمؤسسات المالية.

وأشار البنك - في بيان رسمي أصدره، وأوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وبداية من اليوم الجمعة، سيصل المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمقرضين إلى 6.6 في المائة، في حين لن يكون الذين نفذوا بالفعل نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 5 بالمائة مشمولين بذلك.

وأكد البنك التزامه بسياسة نقدية داعمة ذات قوة معززة ومزيد من التنظيم المستهدف لخلق بيئة نقدية ومالية سليمة للنمو الاقتصادي المستقر والتنمية عالية الجودة.

وتم الكشف لأول مرة عن الخفض الأخير لنسبة الاحتياطي الإلزامي من قبل بان قونج شنج محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي أُقيم يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشار بان إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي قد تصبح أدنى بواقع 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية في غضون العام الجاري اعتمادا على وضع السيولة.

ويأتي ذلك كجزء من حزمة التحفيز الأخيرة في البلاد لتعزيز الاقتصاد، التي تشمل أيضا تدابير لدعم قطاع العقار وسوق رأس المال.

