السعودية تعلن عن "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"

الجمعة 27/سبتمبر/2024 - 12:38 م

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، عن إطلاق تحالف دولي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. حسب ما ذكرته قناة العربية.

وأشار إلى أن الاجتماع الأول لهذا التحالف سيُعقد في العاصمة الرياض.

وأشار خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق سلام عادل وشامل"، إلى أن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية هو ثمرة جهد مشترك بين الدول الأوروبية والعربية.

وقال: "باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويسرني دعوتكم لحضور الاجتماع الأول في السعودية للإسهام في تحقيق السلام".

وأضاف: "سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة نحو السلام المنشود"، مؤكدًا: "سنواصل بذل أقصى الجهود لضمان مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو سلام عادل وشامل".

كما شدد على أهمية التحرك الجماعي لاتخاذ خطوات عملية ملموسة تهدف إلى الوقف الفوري للحرب وتنفيذ حل الدولتين، مع التركيز على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

أكد الأمير فيصل بن فرحان أن "الحرب على غزة تسببت في كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مما يعزز سياسة الاحتلال والتطرف العنيف".

وأضاف أن "الدفاع عن النفس لا يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين، ولا يبرر ممارسات التدمير الممنهج، التهجير القسري، استخدام التجويع كأداة حرب، التحريض، والتجريد من الإنسانية، والتعذيب المنظم بأبشع أشكاله، بما في ذلك العنف الجنسي، وغيرها من الجرائم الموثقة".

واعتبر الأمير فيصل أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وجوهري لتحقيق السلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال"، مشيرًا إلى أن تنفيذ حل الدولتين هو "الحل الأمثل لإنهاء دائرة الصراع والمعاناة".