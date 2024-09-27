الإسكندرية في أسبوع.. بداية العام الدراسي الجديد والاحتفال باليوم الوطني السعودي الأبرز

تصدر بدء العام الدراسي الجديد والاحتفال باليوم الوطني السعودي 94، أحداث الأسبوع في محافظة الإسكندرية.

خلال السطور التالية نستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع:

بداية العام الدراسي الجديد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بتطوير منظومة التعليم والتأكد من إتاحة خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عددا من المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية في بدء العام الدراسي الجديد، واستهل جولته بزيارة مجمع مدارس زهران الرسمية لغات والذي يضم جميع المراحل الدراسية (ابتدائي/ إعدادي/ثانوي).

في البداية عبر محافظ الإسكندرية عن سعادته بمشاركة الطلاب الطابور الصباحي المدرسي، مؤكدًا للطلاب أهمية الطابور المدرسي فكل ما تستمعوا له يوميًا من أخبار الدولة والعالم والشعر والفنون والرياضة سيصقل شخصياتكم ويكون بداية لاكتسابكم الثقة والقدرة على المشاركة في المجتمع.

ثم توجه لافتتاح معرض “أهلا مدرستي” والذي تم بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية بالإسكندرية ويضم ٨٠٠٠ حقيبة مدرسية وأحذية مدرسية سيتم توزيعهم على المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق ٩ إدارات تعليمية، وخلال افتتاح المعرض توجه محافظ الإسكندرية بالشكر لأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأعضاء الغرفة التجارية على المجهودات المبذولة في دعم جهود المحافظة في شتى المجالات.



وتفقد الفريق أحمد خالد الفصول المدرسية وأدار حلقة نقاش مع طالبات الصف الثانوي تبادلوا خلالها التساؤلات لمحافظ الإسكندرية، وقد أثنى سيادته على إحدى الطالبات التي تسألت عن مدى اهتمام المحافظة بتجديد المباني الأثرية والاهتمام بملف النظافة ، وأكد الفريق أن ملف النظافة من أولى اهتماماته منذ تولى منصبه ورغم أن المحافظة تعمل بكامل جهدها لحل المشكلات الخاصة بهذا الملف في الشارع السكندري إلا أنه يأمل أن يشعر المواطن أن هذا الملف جهد مشترك بين المواطن والحكومة، وعلى الفور وجه سيادته الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن تخصص كافة المدارس بنطاق المحافظة جزء من الطابور المدرسي يتناول الحديث عن ضرورة النظافة وأهميتها ودور الطالب في الحفاظ على مدرسته ومدينته.

في الإطار ذاته تفقد محافظ الإسكندرية مدرسة رشدي الثانوية الصناعية بنات وتوجه للمرور على فصول المدرسة وورش العمل الخاصة بقسم الملابس الجاهزة داخل المدرسة، واستعرضت الطالبات خلالها تفاصيل إنتاج الزي المدرسي حيث أنتجت المدرسة هذا العام ٦٠ ألف قطعة زي مدرسي لـصالح أكثر من ٢٠٠ مدرسة بالمحافظة، كما وجه سيادته بضرورة توسيع نشاط إنتاج المدرسة ليشمل قطاعات أخرى بعيدة عن قطاع التعليم حتى يتزايد الجانب الاقتصادي للمشروع، وبما يمكن المدرسة من استكمال جهودها في هذا الشأن والمحافظة على معداتها.

الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية



شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة.

وكان في استقباله مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية، والذي عبر عن شكره وتقديره لحضور معالي الفريق المحافظ ومشاركته في هذا اليوم الوطني، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط المملكة بمصر، وخصوصًا مدينة الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة.

وخلال كلمته هنأ محافظ الإسكندرية السفير والجالية السعودية بالإسكندرية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشيدًا بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأضاف أن المملكة قد شهدت تغيرات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات حيوية يمكنها أن تحدث فروقات محلية وإقليمية ودولية"،لافتًا إلى وجود استثمارات مصرية على أرض السعودية، إذ يوجد أكثر من 5700 شركة مصرية في السعودية تنفذ مشروعات بقيمة 70 مليار ريال سعودي.

وفي ختام كلمته أكد استعداد محافظة الإسكندرية لمزيد من الشراكات والاستثمارات السعودية على أرض الإسكندرية في شتى المجالات، متمنيًا أن تتحقق رؤية التنمية المستدامة؛ 2030 للمملكة العربية السعودية ورؤية مصر 2030.

حضر الحفل، اللواء أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإ سكندرية، السيد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية.

أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية أعمال إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير بنطاق حي منتزه ثان، وذلك لتحقيق السيولة المرورية أثناء أعمال المترو.

ووجه محافظ الإسكندرية مسؤولي المشروع بتمهيد المسار البديل للنفق بالأسفلت، ومراجعة العلامات الإرشادية بمحيط النفق.

وخلال الجولة تم المرور على شارع ملك حفني قبلي، وشارع سوق المعهد الديني بنطاق حي المنتزه ثان، كما تم المرور على شارع سوق القاهرة بنطاق حي المنتزه أول، وذلك للاطمئنان على إزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل السيولة المرورية.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس حي المنتزه ثان، ورئيس حي المنتزه أول، ومدير الإدارة العامة لمرور الإسكندرية، ومدير المرافق، وممثل الشركة المنفذة للمشروع، وجميع الجهات المعنية التنفيذية بالمحافظة.

احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لقطاع غرب الدلتا

برعاية رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية بأسلوب استباقي بهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة لحماية البيئة.

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تنظمها محافظة الإسكندرية لقطاع غرب الدلتا الإسكندرية والبحيرة ومطروح وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية.

وفي كلمته أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتكريم الفائزين بمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، والتي تقدم لها خلال دورتها الثالثة 403 مشاريع، تم اختيار 77 مشروعا مستوفى المعايير المحددة والتي تم تقييمها من قبل اللجنة التنفيذية بالمحافظة واختيار 18 مشروعا من فئات متنوعة ما بين مشروعات كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة مع مشاركة الشركات الناشئة ومشاركة متميزة للمرأة.

كما أكد على وجود العديد من آليات التكيف مع التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية تم ترجمتها إلى العديد من البرامج والمشروعات التنموية يتم تنفيذها وعلى رأسها مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، بالإضافة إلى 9 مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية من ظاهرة النحر والمناطق المعرضة للخطر، متمنيًا أن تنافس المشروعات ال 18 الفائزة من محافظة الإسكندرية في الوصول إلى مشاركة فعالة في مؤتمر cop29.

وخلال الفعاليات أعلن محافظ الإسكندرية عن استضافة الإسكندرية لحدث عالمي وهو يوم المدن العالمي في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ تحت شعار (الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن).

جدير بالذكر أن المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى من محافظة الإسكندرية هي مشروع جيد تكستايل الإسكندرية مصنع أخضر عن فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية مستوحاة من الطبيعة عن فئة المشروعات متوسطة الحجم، مشروع فريسكا (عيشها صح في بيئة أصح) عن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير هادفة للربح، مشروع إنتاج السماد العضوي عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومشروع I Bloom عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة، ومشروع Eco Steam Boiler فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.