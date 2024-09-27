وزير الخارجية: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان يهدد السلم والأمن الدوليين

شارك وزير الخارجية المصري بدرعبدالعاطي، في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف وزير الخارجية المصري، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، ان إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، محذرا من خطورة الوضع في الضفة والقدس الشرقية بسبب عمليات القتل التي تقترفها إسرائيل وإصرارها على التوسع في الاستيطان.

كما لفت وزير الخارجية إلى ان مصر تتحرك بكل قوة على المسارات الإنسانية والإغاثية والسياسية وعلى صعيد الوساطة لحل الأزمة في غزة، مؤكدا ضرورة وصول المساعدات إلى الفلسطينيين دون أي عوائق وتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما طالب وزير الخارجية المصري، بتقديم الدعم الاقتصادي والفني للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على تنفيذ الخطط الوطنية لتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية.

جدير بالذكر ان وزير الخارجية المصري ونظيره التركي يتوافقان على ضرورة تحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية.