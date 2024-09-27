علاء عبدالعاطي: التضامن تغلق دور رعاية أطفال لوجود مخالفات فنية وإدارية

قال علاء عبد العاطي مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن، أن وزارة التضامن أغلقت دور رعاية للأطفال خلال الاسبوع الماضي، لوجود مخالفات بها وملاحظات فنية وادارية خاصة، وذلك بعد تشكيل لجنة من الوزارة للتعامل مع هذه الدور، تحت توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي والتي تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة علي دور الرعاية الخاصة بالاطفال.

وأشار عبذالعاطي من خلال ندوة لوزارة التضامن ، أن ما يتم اتخاذة من إجراءات تجاه مؤسسات الرعاية يأتي ضمن خطة الوزارة لمواجهة دور الرعاية غير المرخصة، ودمج الأطفال بالأسر المعيلة ليتلقوا الرعاية اللازمة وتكون لهم حياة أفضل من العيش داخل دور الرعاية .

وأكد عبدالعاطي أنه يقدر عدد دور رعاية الاطفال بمصر كان 487 دار رعاية وحضانات قبل إغلاق 2 دار رعاية ويقيم بها 9045 طفلا ما بين ابن يتيم بما يشمل فاقد الأب أو الأم، أو كلا الوالدين.



واستكمل أن تنمية أبناء مصر والاستثمار في طاقاتهم يحمل معاني الإنسانية والانتماء للوطن والرغبة الصادقة في منحهم كافة الحقوق، متعهدة على الوفاء بذلك في ظل قيادة سياسية حاسمة وواعية أولت اهتماما واسعا لقضايا الأطفال.

ولفت عبد المعاطي ان وزارة التضامن الاجتماعي أولت موضوعات رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى من خلال نصوص الدستور وسلسلة القوانين التي سبقت صدور الدستور والتي تلته أيضًا، مؤكدة أن ما اتخذته الدولة من خطوات لتعزيز آليات رعاية الأطفال، وآليات حمايتهم من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، متمثلة في لجان حماية الطفولة العامة والفرعية والتى تهدف إلى حماية الأطفال في أي مكان كانوا من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، مع ضرورة التدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.