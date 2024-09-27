الأمن يضبط طبيبين متهمين بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما

كشقت أجهزة وزارة الداخلية اليوم ملابسات تداول مقطع صوتى على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن محادثة بين طبيبين بمحافظة الأقصر يتحدثان حول طرق قيامهما بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقع الكشف الطبى عليهن.

أمكن تحديد وضبط الطبيبين المذكورين.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.