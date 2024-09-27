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الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط طبيبين متهمين بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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كشقت أجهزة وزارة الداخلية اليوم ملابسات تداول مقطع صوتى على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن محادثة بين طبيبين بمحافظة الأقصر يتحدثان حول طرق قيامهما بالتحرش بالسيدات المترددات عليهما بمحل عملهما خلال توقع الكشف الطبى عليهن.
 أمكن تحديد وضبط الطبيبين المذكورين.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وضبط الطبيبين مواقع التواصل الاجتماعي الأقصر بالتحرش مقطع صوتي