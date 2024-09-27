خفر السواحل اليوناني: مصرع مهاجر وإنقاذ 15 آخرين قبالة جزيرة "كوس"

أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية اليوم /الجمعة/ مصرع مهاجر وإنقاذ 15 آخرين إثر انقلاب قاربهم في المياه الواقعة قبالة جزيرة "كوس" شرقي البلاد.

وأوضحت قوات خفر السواحل - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية – أن القارب كان يحمل على متنه 16 شخصا عندما انقلب في المياه جنوب شرق جزيرة "كوس" بالقرب من الساحل التركي، مضيفة أن سفينة تابعة له تمكنت من انقاذ 15 شخصا وانتشال جثة امرأة من المياه فيما تلقى اثنان من الناجين العلاج بالمستشفى.

وفي حادث منفصل، قامت سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل اليوناني بانقاذ 78 شخصا كانوا على متن قارب خشبي قبالة جزيرة "جافدوس" الواقعة في جنوب البلاد. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو فقدان أشخاص وجرى نقل ركاب القارب إلى جزيرة "كريت" المجاورة.

وتأتي عمليتا الانقاذ بعد يوم من انقاذ سفينة تجارية لعشرات المهاجرين بعد أن أطلق القارب الذي كانوا يستقلونه نداء استغاثة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن 70 مهاجرا كانوا على متن القارب وتم نقلهم إلى ميناء "كالاماتا" الواقع جنوبي البلاد. ولم يتم الكشف عن جنسيات المهاجرين في أي من الحوادث الثلاثة.