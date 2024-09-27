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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: يجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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شارك بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان على فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية في كلمته التي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الأزمة الحالية ليست نتاج ما حدث في 7 أكتوبر ولكنها نتاج أعوام من الممارسات الإسرائيلية لتكريس احتلال غير شرعي.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية إن مصر تطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل أعباء الأزمة الإنسانية في السودان، وتؤكد حتمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني وتجنبا لتبعات النزاع على المستوى الإقليمي.

كما أكدت مصر ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وضرورة النهوض بمستوى تمويل المساعدات الإنسانية.

 

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