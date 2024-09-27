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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفل تخريج دفعة جديدة من كلية العلوم، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم.

بدأت مراسم الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة ونائب الرئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود السعيد، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة أوائل الخريجين، وعرض فيلم تسجيلي عن كلية العلوم بين الماضي والحاضر، ثم كلمة لعميد الكلية، وأخيرا كلمة رئيس الجامعة اعقبها تكريم لعدد من الشخصيات العامة وأوائل المستويات الدراسية والمتفوقين وأوائل الخريجين.

وفي كلمته، عبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية العلوم، مشيدًا بجهود أساتذة الكلية والقائمين على شئونها في تعليم وتأهيل الطلاب طوال سنوات الدراسة، ومؤكدا على واجب الخريجين رد الجميل لوطنهم الذي يحتاج في نهضته إلى الاستفادة من العلوم والمعارف التي اكتسبها كل خريج.

كما قدم الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، التهنئة للخريجين بإنجازاتهم ونجاحهم، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية، كما استعرض إنجازات الكلية خلال السنوات الماضية، وأكد على ان خريجي الكلية مؤهلون بأحدث المستويات العلمية، مشيرًا إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تم إدخالها في المناهج الدراسية.

وفي ختام الحفل، تم توزيع الدروع وشهادات التقدير وسط أجواء احتفالية، حيث عبر الطلاب واسرهم عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة التي خرجت بما يليق باسم ومكانة جامعة القاهرة.

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