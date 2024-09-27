طلب التحريات حول مصرع عامل صدمه قطار بالبدرشين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول مصرع عامل صدمه قطار بمنطقة البدرشين، وطلبت أجهزة الأمن بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، بعدما أمرت الطب الشرعي باجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي للتصريح بدفنه، واستمعت الى اقوال شهود العيان من المحيطين بمسرح الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

قطار يدهس عاملًا في البدرشين

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.