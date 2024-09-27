وزير الكهرباء يزور معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، بزيارة معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية بمشاركة قيادات شركة "روسآتوم" القائمة على تنفيذ المحطة النووية بمدينة الضبعة وحضور الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية للأجنحة والقاعات البحثية التى تشرح الصناعات الروسية فى شتى المجالات منذ بدايتها، وتوضح مراحل التطور المختلفة والتكنولوجيات الحديثة وكيفية الاعتماد على الموارد المتاحة فى بناء قطاعات صناعية ضخمة.

وشملت الزيارة الصناعات المتعلقة بالطاقة النووية والاستخدامات السلمية للطاقة وتوليد الكهرباء، وكذلك مراحل التطوير والتحديث الخاصة بها، لاسيما فيما يتعلق بمعايير الأمان النووى والإدارة والتحكم والتشغيل وغيرها.

كان الدكتور محمود عصمت قام بزيارة الى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى اجتماعات وزراء الطاقة لدول" البريكس "، تخللها زيارة إلى مدينة سان بطرسبورج ، حيث محطة ليننجراد النووية المرجعية لمحطة الضبعة النووية والتى أمضى بها يوما كاملا داخل مفاعلاتها المختلفة وانظمة التحكم والتشغيل ، وادار نقاشا مفصلا مع الأطقم القائمة على المحطة وعدد من مسئولي الملف النووي الروسي للاستخدامات السلمية ، والتقى بالمتدربين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية.