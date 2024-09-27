محافظ الجيزة: رصف ورفع كفاءة طريق المتربة بأطفيح بتكلفة 19 مليون جنيه

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتفقد أعمال تطوير ورصف طريق المتربة بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح ، بطول ٣ كم ومتوسط عرض ١٠ م .

وأكد محافظ الجيزة ان الطريق يعد احد المحاور المرورية الرئيسية الهامة بمركز أطفيح وضمن المطالب الملحة لمواطني المركز مشيرًا إلى انه جارٍ تنفيذ مشروع متكامل لرفع كفاءته وتطويره بتكلفة ١٩ مليون جنيه وذلك لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح المحافظ أن طريق المتربة يربط طريق ٢١ الرئيسي بكوبري الوسطي مما يساهم في تقليل المدة الزمنية والكثافات المرورية علي طريق ٢١ .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية بسرعه الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطريق لما يمثلة من أهمية كبيرة لخدمة المواطنين مع الالتزام بالمواصفات الفنية في التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة .

وأوضح المهندس عادل النجار ان مركز ومدينة أطفيح سوف يشهد تنفيذ العديد من المشروعات خلال العام المالي الجاري ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة والتيسير علي المواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته السادة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد نور السكرتير العام المساعد واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة وعز آمين رئيس مركز ومدينة أطفيح وعبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب.