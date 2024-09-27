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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

على طريقة الأفلام.. ميكروباص تصطدم بـ قائد دراجة نارية وسيارة أخرى تدهسه بمصر الجديدة

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
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على طريقة الأفلام الأجنبية ، اصطدمت سيارة ميكروباص، بـ قائد دراجة نارية مما اسفر عن اصابته فيما قامت سيارة أخرى بدهسه بمنطقة مصر الجديدة؛ وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائقين لقيامهما بالإصطدام بأحد الأشخاص مما أسفر عن وفاته.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة (أحد الأشخاص) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقين)  وبمواجهتهما قرر أحدهما بإصطدام قائد الدراجة النارية بالسيارة "ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضاً وإصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة .

طريقة الأفلام ميكروباص تصطدم بــ قائد دراجة نارية وسيارة أخري تدهسه مصر الجديدة