كانا يلهوان.. التصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل بأطفيح

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن طفلين لقيا مصرعهما غرقًا بنهر النيل بمنطقة أطفيح، وذلك عقب اجراء المعاينة التصويرية للجثث، وورود تقرير من مفتش الصحة باسباب وفاتهما، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

غرق طفلين في نيل أطفيح

تلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفلين بمياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفلين أبناء عمومة بالقرب من الشاطئ سقطا في مياه النيل ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهما، جرى انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.