بمناسبة العيد الـ51 لنصر أكتوبر.. علي الحجار يحيى حفلا بمسرح البالون

يحيي الفنان علي الحجار، احتفالية نصر أكتوبر المجيد، الذي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بمسرح البالون، وذلك بمناسبة العيد الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأعلن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن علي الحجار هو نجم الاحتفالية التي سيشارك بها فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية، وفرقة أنغام الشباب للموسيقى من خلال أوبريت "مصر إيد واحدة" من كلمات والحان وتوزيع محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، فيديو مابيينج شريف رضا، والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

وأضاف عبدالمنعم، أن احتفال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بيوم النصر يعد بمثابة نقطة الانطلاق لبيت الفنون الشعبية وفقا لخطة وزارة الثقافة ورؤية الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو الداعم الحقيقي لمخطط استعادة مكانة هذا البيت الفني العريق ووضعه من جديد على الخريطة الثقافية، مؤكدا أن مسرح البالون سيشهد مرحلة رفع كفاءة لاستيعاب النشاطات المختلفة التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في مسار صحيح يواكب معطيات العصر.