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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة أعمدة الإنارة في القطامية

ارشيفية
ارشيفية
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات أعمدة الإنارة . 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمون بمحافظة السويس) بسرقة أعمدة الإنارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية مستخدمين سيارتين فى ارتكاب وقائع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة- الأدوات المستخدمة فى الفك والتركيب) ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب "الفك والتقطيع" من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بقصد بيعها خردة، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرى خردة "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة السويس) تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من كشافات أعمدة الإنارة - كمية من الحديد المنصهر الناتج عن صهر الأعمدة - كمية من الأسلاك النحاس "من متحصلات وقائع السرقة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى إرتكاب نشاطهم الإجرامى). 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .

تشكيل عصابي أعمدة الإنارة سرقة القطامية