نائب محافظ البحيرة يشارك في فعاليات ماراثون "يوم الصم العالمي"| صور

شارك الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون «يوم الصم العالمي»، الذي نظمه مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة ونادي روتاري دمنهور ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع، وكذلك الاحتفال بلغة الإشارة وذلك بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات من الصم وضعاف السمع وممثلي الجهات المشاركة.

وبدأ ماراثون «يوم الصم العالمي»، عقب إطلاق السيد وزير الشباب والرياضة لإشارة البدء عبر الفيديو كونفرانس، لينطلق الماراثون من كورنيش دمنهور أسفل الكوبرى الدولى، الساعة العاشرة صباحًا، منطلقاً في خط سيره الذي انتهي عند فندق دمنهور السياحي، حيث يقام معرض الحرف اليدوية والتراثية، في احتفالية تدعم رسالة الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، والأشخاص من الصم وضعاف السمع بشكل خاص.

وأكد الدكتور حازم الديب، إن ماراثون يوم الصم العالمي يُعد رسالة قوية على إرادة الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعياً ورياضياً وصحياً وفي كافة المجالات، نظراً لأدوارهم الفاعلة في المجتمع، وأنهم شركاء حقيقيون في تنمية وبناء الوطن، وأن الماراثون يعد رسالة قوية على الاهتمام بالرياضة كمكون من مكونات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على الاهتمام بذوي القدرات والاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بشكل فاعل.

هذا ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على قدرات الصم وضعاف السمع، وإبراز مواهبهم وإمكاناتهم، مع تعزيز دعم المجتمع لهم.