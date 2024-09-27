مركز أبوظبي للغة العربية يُعلن القوائم القصيرة للدورة الثالثة من جائزة كنز الجيل

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن القوائم القصيرة للدورة الثالثة من جائزة "كنز الجيل" في فروع "الفنون"، و"الإصدارات الشعرية"، و"المجاراة الشعرية"، والتي ضمت 14 عملًا من 6 دول.

واعتمدت اللجنة العليا للجائزة، برئاسة عبد الله ماجد آل علي؛ المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال اجتماعها، الذي عُقِد مؤخرًا في أبوظبي، الأعمال المرشحة للفوز في ثلاثة فروع، فيما حجبت جائزة فرعي "الدراسات والبحوث" و"الترجمة" لهذا العام، وذلك بعد مراجعة تقارير المحكمين من قبل أعضاء اللجنة؛ الشاعر الإماراتي عبيد بن قذلان المزروعي، والباحث الكويتي الدكتور عبد الله بن غليس، والناقدة والشاعرة الإماراتية الدكتورة عائشة الشامسي، والملحن والفنان والباحث المصري حسن زكي.

وتتضمن القائمة القصيرة لفرع "الفنون" ست لوحات فنية هي: "الأمل" للفنان خالد سباع من الجزائر، و"الوطن سور" للفنان إحسان حاكم من العراق، و"UAE" للفنانة مهسا دواجي من إيران، و"يا ذا الشباب" لنجاة فاروق من مصر، و"العزم والإقدام" للفنانة سمية عزيز من العراق، و"سيوف وغطاريف" للفنان مهند البدراوي من العراق.

وتتنافس في القائمة القصيرة لفرع "الإصدارات الشعرية" ثلاثة دواوين من دولة الإمارات، وهي: "الثلث الآخر للغياب"، للشاعرة شيخة الجابري، والصادر عن مؤسسة نبطي للنشر في العام 2022. و"تواقيع"، للشاعر عتيق الكعبي، والصادر عن مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي في العام 2021، و"شيّ آخر"، للشاعر حمدان السماحي، والصادر عن دائرة الثقافة – الشارقة في العام 2023.

في حين تتنافس على جائزة فرع "المجاراة الشعرية" خمس قصائد هي: "شعب زايد" للشاعر حامد الهاشمي من دولة الإمارات، و"دروع الأوطان" للشاعر أنس آل مسيعد من المملكة العربية السعودية، و"الشيخ ناض"، للشاعر فيصل العتيبي من المملكة العربية السعودية، و"غيث الملاهيف" للشاعر سعد الأحبابي من دولة الإمارات، وقصيدة "سيد العواريف" للشاعر سامي الشرابي من المملكة العربية السعودية.

وشهدت دورة هذا العام من جائزة كنز الجيل، التي تستلهم مسمّاها من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نمواً كبيراً في عدد المشاركات، بنسبة بلغت 128% مقارنة بعدد المشاركات في الدورة السابقة، بواقع 600 مشاركة من 24 دولة، منها 19 عربية، ما يرسخ المسار الرائد للجائزة، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها منذ انطلاقها في العام 2021.