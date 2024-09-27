النيابة تستعلم عن صحة فتاة سقطت من علو بالحوامدية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول إصابة فتاة اثر سقوطها من علو بمنطقة الحوامدية، واستعلمت عن الحالة الصحية للفتاة لسؤالها عن سبب الحادث، كما استمعت إلى أهلية المجني عليها لمعرفة ملابسات سقوطها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقوط فتاة من الطابق الثالث بالحوامدية

البدايه بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الحوامدية، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من علو بقرية منى الأمير، التابعة لمركز الحوامدية.

على الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة فتاة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث لعقار مجاور للمزلقان، وتم نقلها إلى مستشفى الحوامدية للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.