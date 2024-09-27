6 مجلدات لمحمد سيد صالح تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

يشارك الباحث والكاتب المصري محمد سيد صالح، بـ 6 مؤلفات في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، وتحمل تلك المؤلفات في طياتها هموم الأمة وأسئلتها الكبرى، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 أكتوبر المقبل.

وتتضمن المؤلفات الستة الآتي: الأول بعنوان: "لماذا الإسلام وسط الزحام؟!" عنوان يصرخ في وجه التيه الفكري، يحاور الملحد بلغة العصر، يستنطق الأدلة ويستنفر العقول، في محاولة جريئة لإعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح.

وفى الكتاب الثاني يرتفع صوت "ورفعنا لك ذكرك"، الذى يعيد إلى الأذهان قصة الصراع الأزلي بين الحق والباطل، مستحضراً أصحاب الأخدود ليربط الماضي بالحاضر، ويرسم خارطة طريق للتصدي لحملات التشويه المعاصرة.

ويأتى الكتاب الثالث تحت عنوان "استنشاق دعاوى الاستشراق"، هذا الكتاب الذى يتصدى لتلك الرياح المسمومة التي هبت من الغرب، محاولة النيل من كتاب الله، فيفند مزاعمها ويكشف زيفها، مستنداً إلى الحجة والبرهان .

وفي الكتاب الرابع "مائة شبهة حول الإسلام"، يتجول الكاتب في ساحات الجدل الفكري المعاصر، متسلحاً بالعلم والمنطق، ليرد على كل شاردة وواردة، دون أن يحيد عن جادة الكتاب والسنة .

"لماذا فلسطين؟" سؤال يطرحه جيل جديد، فيأتي الكتاب الخامس للكاتب، ليعيد ربط الخيوط، ويكشف عن عمق القضية وأبعادها الدينية والتاريخية، مفنداً الأكاذيب التي حاولت النيل من عدالتها

ومن أحدث إصدارات الكاتب، يأتي إلينا الكتاب السادس بعنوان "إلحاد المساكين"، الذى يعد صرخة في وجه موجة الإلحاد الجديدة، يشرح أسبابها ويفكك آلياتها، ويقدم خارطة طريق للنجاة من براثنها، مؤكداً على دور العقل السليم في مواجهة هذا التحدي .

وتشكل هذه المؤلفات الستة بما تحمله من أفكار وطروحات محاولة جادة لمخاطبة العقل العربي المعاصر، وتقديم إجابات لأسئلته الملحة، في زمن تتلاطم فيه الأفكار وتتصارع الرؤى، لعلها تكون منارة هدى في بحر الظلمات المتلاطم .