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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل دهسًا أسفل عجلات القطار بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي عامل مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة البدرشين بالجيزة.

قطار يدهس عاملًا في البدرشين 

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بشخص بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه قطار مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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