للأمهات فى المدراس.. ابعدي طفلك عن العصائر المعلبة لهذه الأسباب

يفضل الكثير من الأطفال شرب العصائر المعلبة والاقبال علي شرائها وذلك أثناء اليوم الدراسي ، ويرغب الطفل فى الحصول على العصير المفضل وهو ذاهب للمدرسة، ولكن يجب علي الأمهات تحذير أطفالهم والأفضل عمل عصير فريش طبيعي صحي في البيت .

قد يرفض الكثير من الأطفال وفقا لموقع "healthsite" تناول الفاكهة واختيار بدلا منها شرب العصير، ولكن يجب الانتباه لتلك الخطوة ، لأن الفاكهة تعد البديل الصحى الأمثل، لاستفادة الجسم للحصول منها على الألياف والفوائد بصورة أفض من العصائر ، على عكس العصير المحفوظ الذى يحتوى على من 20 % من محتوى الفاكهة و80 % من السكر والمواد المحفوظة ، وغالبا ما تكون كمية الفاكهة الطبيعية أقل من 20 %.

حيث أفاد الخبراء بعد تحليلهم للتأثيرات الصحية للعصائر المحفوظة والمعلبة أن أغلب المشاكل الصحية التي تنتج عن ذلك ترجع إلى هذه الأطعمة المصنعة، بالاضافه الي ذلك، يخطئ الكثير من الأشخاص في اعتبار هذه العصائر صحية ويعطوها لأطفالهم كبديل للفواكه لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية، وفي أغلب الأوقات ، يكون هذا مصدرا للعديد من المشاكل الصحية.

الآثار الجانبية لشرب العصير المعلب

1. يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة

يحتوي العصير المعلب على كمية كبيرة من السكر الصناعي التي تؤثر بشكل كبير على صحة الطفل، حيث تضاف المواد الحافظة لضمان فترة أطول في تخزين لهذه العناصر المعلبة .

2. ليس له أي قيمة غذائية

لا يحتوى العصير المعلب على أى فاكهة طبيعية ، بل يحتوي على مجموعة من المواد المضافة الصناعية السامة، وبالتالي فإن محتواه الغذائي قليل جدا .

3. يحتوي على نسبة عالية من السكر

تحتوي العصائر المعبأة على كمية كبيرة جدا من السكر الصناعي وشراب السكر المضاف، وقد يؤدي هذا إلى زيادة الوزن والسمنة ومشاكل القلب والسكري ويؤدي عمومًا إلى ضعف الصحة.

4. يفتقر إلى اللب والألياف

تحتوي عصائر المانجو المعبأة على كمية قليلة جدا من المانجو الطبيعي ، كما أنها لا تحتوي على الألياف، مما يجعل قيمتها الغذائية صفرا.

5. يحتوي على نكهات صناعية

النكهات الصناعية غير صحية لأنها تحتوي على سموم وكميات كبيرة من السكر بدون أي قيمة غذائية.