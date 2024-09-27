"كنائس الشرق الأوسط "مشاركًا في الجمعية العامة لمنظمة "دانمشن" في الدانمارك

شارك مجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثّلا بالدكتور الأب أنطوان الأحمر، مدير دائرة الشؤون اللّاهوتيّة والعلاقات المسكونيّة، في الجمعيّة العامة لمنظّمة "دانمشن" Danmission المنعقدة في مدينة نيبورغ الدنماركيّة.

كان اللّقاء الأوّل مع مجلس إدارة دانمشن، بحضور الأمينة العامة الجديدة للمنظّمة جولي كوخ، ومشاركة ممثّلين عن المنظّمات المدعوّة إلى الجمعيّة العامة، ومن بينهم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليّة بمصر والهيئة القبطيّة الإنجيليّة للخدمات الإجتماعيّة، والدكتورة نايلا طبّارة، مديرة مؤسّسة أديان.

تضمّنت الجمعيّة العامة جلسة خاصة بعنوان « جولة حول العالم » قدّم خلالها كلّ من شركاء "دانمشن" عرضًا حول المنظّمات والمناطق الّتي يمثّلونها، برفقة المدراء الإقليميّين لهذه المناطق. خلال هذه الجلسة، أدارت الفقرة المخصّصة بمنطقة الشرق الأوسط مديرة المنطقة في "دانمشن" كريستن أويكن حيث أضاءت على الظروف الّتي يمرّ بها الشرق الأوسط.

وبدوره، تحدّث الدكتور الأب أنطوان الأحمر عن تاريخ مجلس كنائس الشرق الأوسط، هيكليّته، أهدافه، والنشاطات الّتي يقوم بها، إضافةً إلى خبرة التعاون مع "دانمشن" وتطلّعات العمل المشترك المستقبلي. كما تطرّق إلى أوضاع الكنيسة في المنطقة والتحدّيات الّتي تواجهها، لا سيّما في الإستجابة للأزمات الّتي يشهدها الشرق الأوسط.

بموازاة أعمال الجمعيّة، شارك ممثّلو المنظّمات المدعوّة مع مدارء المناطق في "دانمشن" في ورشة عمل حول موضوع القيادة والديمقراطيّة تداول فيها المشاركون الأفكار والخبرات في شأن التعاون مع "دانمشن" وسُبل تعزيز المشاركة الفعّالة في تطوير البرامج.

اختتم اليوم الأوّل من الجمعيّة بخدمة صلاة مسائيّة في كنيسة فينددج، ترأّسها القسّ مايكل هفيستاداهل مانش، وألقى فيها العظة الدكتور القس أندريه زكي، ومنح في نهايتها الدكتور الأب أنطوان الأحمر البركة الرسوليّة باللّغة السريانيّة.

تجدر الاشارة إلى أنّ البرنامج المخصّص للأب د. أنطوان الأحمر لمناسبة مشاركته في الجمعيّة العامة لمنظّمة "دانمشن" تضمّن زيارتين. الزيارة الأولى كانت إلى مقرّ الأمانة العامة للمجلس الوطني للكنائس في الدانمارك، للقاء الأمين العام السيّد إميل بيورن هيلتون ساغاو، حيث جرى حديث لاهوتي وكنسي حول رسالة كلّ من المجلسين، أهدافهما وعملهما، إضافةً إلى التحدّيات الّتي تحيط بهما وسُبل مواجهتها.

أمّا الزيارة الثانية فكانت إلى كليّة اللّاهوت في جامعة كوبنهاغن حيث اجتمع الأب د. أنطوان مع مديرة دائرة اللّاهوت النظامي السيّدة كريستين سفينث فيرج بودر، وناقش معها بعض المواضيع اللّاهوتيّة حيث تمّ الحديث أيضًا وبشكل خاصّ على المؤتمر العالمي السادس للجنة الإيمان والنظام في مجلس الكنائس العالمي الّذي سيُعقد في مصر لمناسبة الذكرى السنويّة الـ1700 لمجمع نيقيّة.

في الختام، أُقيم عشاء على شرف ممثّلي المنظّمات، في مقرّ الأمانة العامة لـ"دانمشن"، عدد من مندوبي الكنائس أعضاء الجمعيّة العامة، وقدّم في نهايته الأب د. أنطوان الأحمر، كما سائر ممثّلي المنظّمات الأخرى، عرضًا موجزًا حول مجلس كنائس الشرق الأوسط، رسالته وأهدافه، وأبرز البرامج الّتي يقوم بها.