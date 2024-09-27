لهو انتهى بمأساة.. غرق طفلين في مياه النيل بأطفيح

لقي طفلان أبناء عمومه مصرعهما غرقا في مياه النيل أثناء لهوهما على الشاطئ بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة سقطا في المياه ولم يتمكنا من الخروج مرة أخرى.

غرق طفلين في نيل أطفيح

تلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفلين بمياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفلين أبناء عمومه بالقرب من الشاطئ سقطا في مياه النيل ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهما، جرى انتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.