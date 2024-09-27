وزير التموين يوجه ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

وقع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضر والفاكهة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح الخضراوات والفاكهة في أكثر من 150 منفذّا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك في إطار، طرح وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة.

وقال شريف إن المبادرة تهدف لطرح الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة، وتم تخصيص 16 منفذا ضمن المبادرة حتى الآن فى فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة على أن يتم زيادة الإعداد تدريجيا.

وسيتم بيع الخضراوات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.

وامتداد للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشعبة الخضر والفاكهة تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية جار دراسة إقامة أسواق اليوم الواحد للخضراوات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الخيالة، التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين.