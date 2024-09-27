يونيسيف: 500 ملجأ بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لتقديم الدعم للنساء والأطفال النازحين

قالت ايتي هيجينز، نائبة ممثل منظمة يونيسيف في لبنان، إنهم فتحوا أكثر من 500 ملجأ بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لتقديم الدعم للنساء والأطفال النازحين في الجنوب، معلقة “نعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال في الملاجئ بجنوب لبنان”.

وأضافت نائبة ممثل منظمة يونيسيف في لبنان، أنه يتم تقديم إمدادات للمستشفيات اللبنانية لمساعدتها على توفير الرعاية الطارئة للمصابين جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرة الى وجود طاقم عمل يعمل على مدار الساعة في لبنان لتقديم الدعم للنازحين.

كما تابعت نائبة ممثل منظمة يونيسيف في لبنان: “نعيش في بيئة صعبة للغاية تعيق قدرتنا على تقديم الإعانات الإنسانية للنازحين في الجنوب اللبناني”، لافتة إلى وجود أكثر من 15 ألف نازح في جنوب لبنان لا يستطيعون الوصول إلى احتياجاتهم من المياه.