الإسكندرية السينمائي يطلق اسم رئيسه الأسبق الراحل نادر عدلي على قاعة المركز الصحفي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل نادر عدلي ورئيس المهرجان الأسبق على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان، تقديرا لعطائه الكبير للمهرجان على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما.

وصرح الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، بأن هذه الخطوة تأتي تقديرا لدور الناقد الكبير نادر عدلي الذي كان لجهوده الكبيرة الأثر الفعال في عدم توقف المهرجان بسبب أحداث يناير 2011 وإقامته في موعده وإرسال رسالة إلى العالم أن مصر لن تتوقف أمام اية أحداث، مؤكدا الدور الريادي لمصر في هذا المجال.

الناقد السينمائي الراحل نادر عدلي من مواليد 1953 ورحل منتصف العام الحالي 2024 عن عمر يناهز 71 عاما، وآخر ظهور له كان خلال حضوره افتتاح الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الذي أقيم العام الماضي، حيث كرمه الأب بطرس دانيال، رئيس المركز، ومنحه جائزة الإبداع الفني، شغل عدلي منصب مدير تحرير الأهرام ومشرفا علي صفحات السينما لمدة تزيد عن عشرة سنوات، كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان لعدة سنوات، وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها، وكذلك في احتفالات العيد الخامس والأربعين، بالإضافة إلى تكريمه في اليوبيل الذهبي للجمعية.

المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ويحتفي بدورته الأربعين، التي تعقد خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويهدي دورته هذا العام للفنانة نيللي.

