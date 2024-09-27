عاطل يهشم رأس جاره بسبب 3 أغنام في الوراق

أنهى عاطل حياة جاره ضربا بعصا خشبية محدثا إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، بسبب ظن المتهم قيام المجني عليه بسرقة 3 أغنام ملكه بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

عاطل يهشم رأس جاره بسبب الأغنام

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "أحمد" 36 سنة به آثار كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور بالجسد، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره بسبب ظن المتهم قيام المجني عليه بسرقة 3 أغنام ملكه فقام بالتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب بعصأ خشبية محدثا إصابته التي أودت بحياته، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.