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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: 2 مليون إسرائيلي فروا إلى الملاجئ بعد انفجارات تل أبيب

تل أبيب
تل أبيب
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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك 2 مليون إسرائيلي فروا إلى الملاجئ بعد انفجارات تل أبيب ليلا، حيث تم إطلاق الصاروخ البالستي أرض أرض من اليمن اتجاه تل ابيب الكبرى، وجرى سماع دوي انفجارات ضخمة هزت سماء تل أبيب وسمع صدى هذه الانفجارات سكان مدينة القدس.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن إطلاق صاروخ بالستي واحد فقط من اليمن، وأن الاعتراضات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراضه قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وأن سماع دوي الانفجارات جراء الاعتراضات الصاروخية التي انطلقت في أكثر من مكان خوفًا من سقوط الصاروخ هو من تسبب في قلق المواطنين.

 

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