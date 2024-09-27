الأونروا: 625 ألف طفل في غزة يعانون من صدمات نفسية شديدة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن أكثر من 625 ألف طفل وطفلة في قطاع غزة يعانون من صدمات نفسية حادة، حيث يعيش العديد منهم خارج المدارس وسط الأنقاض.

فيما يتواصل التصعيد الميداني، قصف الاحتلال مدفعيًا منازل وأراضي المواطنين في حي العمور شرقي بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس. كما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مدينة طبريا شمال فلسطين المحتلة، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقة الفخاري.

تعكس هذه الأحداث الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال في غزة، مما يزيد من حاجتهم للدعم النفسي والتعليمي في ظل هذه الظروف الصعبة.