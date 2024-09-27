مصرع شاب وإصابة 3 بينهم طفل في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين قرية "أبو هريرة" وقرية "17" التابعتين لمركز الفرافرة أسفر عن مصرع كريم محمد الجارحي، 19 عاماً، واصابة كل من عبد العزيز عبد الغفار غريب، 22 عامًا، محمود حسني عبد العزيز، 14 عامًا، محمود سمير أحمد الصاوي، 20 عامًا، بكسور وجروح مختلفة متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى تحويل المصابين لمستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين وجثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي فيما جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.